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    Турецкий самолет потерпел аварию в Катманду

    Самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines при посадке в международном аэропорту столицы Напала городе Катманду выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

    Самолет А-330 с 238 пассажирами и членами экипажа на борту совершал рейс из Стамбула в Катманду. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, при этом у лайнера подломилась передняя стойка шасси. В результате аварии никто не пострадал.

    По оценкам специалистов аэропорта, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

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