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Турецкий министр: Мы реализовали проекты Нахчыван-Карс

Турецкий министр: Мы реализовали проекты Нахчыван-Карс Вчера мы были вместе на открытии башни Чамлыджа. Знаете, на башне Чамлыджа развевался флаг Азербайджана. Это было прекрасно, в Турции, во всем мире вызвало большую симпатию
В регионе
30 мая 2021 г. 17:44
Турецкий министр: Мы реализовали проекты Нахчыван-Карс

"Вчера мы были вместе на открытии башни Чамлыджа. Знаете, на башне Чамлыджа развевался флаг Азербайджана. Это было прекрасно, в Турции, во всем мире вызвало большую симпатию. Наш дорогой, дружеский Азербайджан всегда наш брат, наша родина. Мы всегда считаем Ваши успехи нашими успехами. Иншаллах, и впредь с такими лидерами, как наш Президент и Ваше превосходительство, донесем до всего мира наши голоса".

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наши братья приезжали к нам, мы обсудили проекты. Иншаллах, таким образом и по Вашим указаниям мы один за другим осуществили все наши проекты. Завтра поедем на строительные площадки и проверим работу наших бизнесменов, дадим поручения по ускорению и правильному выполнению работы. Иншаллах, наше единство будет вечным.

Мы тоже работаем над вопросом железной дороги, проинформировали и нашего Президента. В частности, мы завершили наши проекты между Нахчываном и Карсом, между Карс - Аралык-Дилуджу. Иншаллах, подготовим их в виде программы и вместе осуществим строительство этой железной дороги - нового коридора по территории Нахчывана.

Проведём собрания с нашими друзьями. Дела наших братьев - наши дела. Иншаллах, плечом к плечу осуществим прекрасную работу", - заявил А.Караисмаилоглу.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Naxçıvan-Qars layihələrini yekunlaşdırmışdıq

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