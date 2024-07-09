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Турецкий лидер: Азербайджан поддерживает полноправное членство Северного Кипра в ОТГ

Турецкий лидер: Азербайджан поддерживает полноправное членство Северного Кипра в ОТГ Северный Кипр является практически полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).
В регионе
9 июля 2024 г. 11:00
Турецкий лидер: Азербайджан поддерживает полноправное членство Северного Кипра в ОТГ

Северный Кипр является практически полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога, проведенной перед вылетом в США для участия в саммите глав государств и правительств стран НАТО.

По его словам, Азербайджан также выражает поддержку в этом вопросе: "Северный Кипр был представлен на заседании ОТГ, проходившем в Шуше. Сейчас мы стремимся оформить полноправное членство страны в организации".

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