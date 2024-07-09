Турецкий лидер: Азербайджан поддерживает полноправное членство Северного Кипра в ОТГ

Северный Кипр является практически полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).

Северный Кипр является практически полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога, проведенной перед вылетом в США для участия в саммите глав государств и правительств стран НАТО.

По его словам, Азербайджан также выражает поддержку в этом вопросе: "Северный Кипр был представлен на заседании ОТГ, проходившем в Шуше. Сейчас мы стремимся оформить полноправное членство страны в организации".