Турецкий лидер: Азербайджан поддерживает полноправное членство Северного Кипра в ОТГ

Северный Кипр является практически полноправным членом Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Эсенбога, проведенной перед вылетом в США для участия в саммите глав государств и правительств стран НАТО.
По его словам, Азербайджан также выражает поддержку в этом вопросе: "Северный Кипр был представлен на заседании ОТГ, проходившем в Шуше. Сейчас мы стремимся оформить полноправное членство страны в организации".