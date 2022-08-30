Турецкий лидер: Анкару не волнует, дают ли ей F-35 или нет

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на торжественном концерте, посвященном Дню Победы, который состоялся в Президентском комплексе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на торжественном концерте, посвященном Дню Победы, который состоялся в Президентском комплексе.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, выступивший перед концертом глава турецкого государства коснулся вопроса поставок боевых самолетов F-35:

"Предложив Греции самолеты F-35, которые они нам не дали, Америка проложила путь к тому, что российские ПВО оказались в одной системе с этими самолетами. Анкару не волнует, дают ли ей F-35 или нет. Мы способны производить любой продукт, в котором нам отказано".