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    Турецкие военные уничтожили 93-х боевиков РПК

    Трое из обезвреженных террористов были руководителями ведущих групп РПК

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции в результате проведенной антитеррористической операции в течение одной недели, с 29 июня по 6 июля, уничтожили 93 боевиков террористической РПК.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в связи с этим распространил заявление Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

    Трое из обезвреженных террористов были руководителями ведущих групп РПК.

    Согласно информации, в результате операции погибли 4 военнослужащих, 10 были ранены.

    В результате антитеррористической операции убежища террористов были уничтожены, обнаружены и изъяты принадлежащие им оружие и боеприпасы.

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