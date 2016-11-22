Турецкие власти уволили около 15 тыс. человек в связи с расследованием попытки госпереворота

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Власти Турции объявили об увольнении еще около 15 тыс. государственных служащих и офицеров вооруженных сил, а также о закрытии более 500 организацией и средств массовой информации по подозрению в связях с организаторами попытки госпереворота 15 июля. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в опубликованном сегодня официальном декрете.

Тем самым, общее число уволенных с государственной службы в Турции с момента попытки переворота составило около 110 тыс. человек. Среди уволенных - 1988 военных, 7586 полицейских, 403 жандарма и более 5000 гражданских служащих.

Декрет также предписывает ликвидацию более 550 организацией, среди которых 18 благотворительных, а также 9 средств массовой информации.

Попытка переворота была предпринята в Турции 15 июля.