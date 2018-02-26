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    Турецкие спецназовцы вошли в Африн

    Спецназовцы предотвратят повторное вторжение террористов в освобожденные села

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие полицейские силы спецназа и жандармерии вошли в сирийский регион Африн.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNNTürk, информацию распространило министерство внутренних дел Турции.

    Отмечается, что эти силы обеспечат безопасность и стабильность на турецко-сирийской границе, в том числе Африне, защитят местное население от нападений и давлений РПК/PYD-YPG и ИГ.

    Кроме того, спецназовцы предотвратят повторное вторжение террористов в освобожденные села.

    Напомним, что 20 января вооруженные силы Турции совместно со Свободной сирийской армией развернули антитеррористические операции в Африне под общим названием "Оливковая ветвь". В результате продолжающейся 38 дней операции уничтожены 2059 террористов РПК/PYD-YPG и ИГ.

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