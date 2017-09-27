Турецкие авиакомпании прекратят полеты в Иракский Курдистан

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Турецкие авиакомпании прекращают с пятницы выполнять авиарейсы в аэропорты Иракского Курдистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении генконсульства Турции в Эрбиле.

"В связи с предписанием Управления гражданской авиации Ирака рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus в Эрбиль и Сулейманию и обратно с 18.00 пятницы осуществляться не будут", - говорится в заявлении.