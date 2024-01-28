Турецкая полиция задержала шестерых боевиков ИГИЛ

В ходе операции против террористической организации ИГИЛ в турецкой провинции Адана были задержаны 6 иностранных граждан, разыскиваемые по красному циркуляру Интерпола.

В ходе операции против террористической организации ИГИЛ в турецкой провинции Адана были задержаны 6 иностранных граждан, разыскиваемые по красному циркуляру Интерпола.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Группы по борьбе с терроризмом и разведке местного полицейского управления установили, что 6 иностранных граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне ИГИЛ в Ираке и Сирии, незаконно прибыли в Адану.

Подозреваемые были задержаны в ходе операции, организованной в центральном районе Сейхан.

Местный суд постановил арестовать двоих подозреваемых, а четверо были депортированы.