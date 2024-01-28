О нас

Турецкая полиция задержала шестерых боевиков ИГИЛ

Турецкая полиция задержала шестерых боевиков ИГИЛ В ходе операции против террористической организации ИГИЛ в турецкой провинции Адана были задержаны 6 иностранных граждан, разыскиваемые по красному циркуляру Интерпола.
В регионе
28 января 2024 г. 14:38
Турецкая полиция задержала шестерых боевиков ИГИЛ

В ходе операции против террористической организации ИГИЛ в турецкой провинции Адана были задержаны 6 иностранных граждан, разыскиваемые по красному циркуляру Интерпола.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Группы по борьбе с терроризмом и разведке местного полицейского управления установили, что 6 иностранных граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне ИГИЛ в Ираке и Сирии, незаконно прибыли в Адану.

Подозреваемые были задержаны в ходе операции, организованной в центральном районе Сейхан.

Местный суд постановил арестовать двоих подозреваемых, а четверо были депортированы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish police detains six ISIS militants

Экслюзивные новости

Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
25 января 2024 г. 13:34
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
25 января 2024 г. 11:55
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
25 января 2024 г. 10:24
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
23 января 2024 г. 15:51
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
23 января 2024 г. 14:29
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
23 января 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi