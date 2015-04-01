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    В Турции по подозрению в причастности к захвату прокурора задержаны 22 человека

    Задержанные возможно являются членами организации Партия-Фронт революционного народного освобождения

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция задержала 22 человек по подозрению в причастности к захвату в заложники стамбульского прокурора Мехмет Селим Кираза, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

    Большая часть из задержанных -студенты, которые возможно являются членами организации Партия-Фронт революционного народного освобождения (ПФРНО)

    Причиной захвата прокурора Мехмет Селим Кираза  в заложники стало расследование, которое он вел по факту ранения подростка Беркина Эльвана во время антиправительственных манифестаций 2013 года. Тогда в голову подростку попала выпущенная полицейским газовая шашка. 11 марта 2014 года, после девяти месяцев пребывания в коме, он скончался в больнице, не приходя в сознание. 

    Переговоры с террористами продолжались около шести часов, но не принесли результатов, и полиция приступила к штурму. Оба нападавших были ликвидированы. Сам Кираз был освобожден полицейскими, однако получил пять огнестрельных ранений и скончался в больнице. 

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