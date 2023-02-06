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Турецкая крепость из списка ЮНЕСКО разрушена землетрясением

Турецкая крепость из списка ЮНЕСКО разрушена землетрясением Историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате землетрясения.
В регионе
6 февраля 2023 г. 10:59
Турецкая крепость из списка ЮНЕСКО разрушена землетрясением

Историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате землетрясения.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета Yeni Safak.

Издание опубликовало видео, на котором видно, что часть стен обвалилась. Удастся ли его восстановить, пока неизвестно.

Крепость Газиантепа была впервые построена еще в Хеттском царстве. Во II – III веках ее перестроили и расширили римляне. Затем ее достраивали уже во времена византийского императора Юстиниана между 527 и 565 годов. Окончательный вид замок принял в 2000 году и использовался в качестве панорамного музея, посвященного обороне обороне города от французских войск после падения Османской империи.

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