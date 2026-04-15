Турецкая компания может начать геологоразведку месторождений в Казахстане
- 15 апреля, 2026
- 11:33
Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и Turkish Petroleum Corporation обсуждают сотрудничество в области геологоразведки и добычи.
Как сообщает Report cо ссылкой на казахстанские медиа, об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов в ходе 14-го заседания межправкомиссии Казахстан-Турция.
"Энергетическое партнерство является важным направлением взаимодействия и основой региональной стабильности. Маршрут Баку–Тбилиси–Джейхан является частью важной трубопроводной инфраструктуры для транспортировки казахстанской нефти. Турецкие компании успешно реализуют крупные проекты в нефтегазовой отрасли в Казахстане", - сказал глава правительства.
По его словам, как Казахстан, так и Турция уделяют особое внимание заключению инвестиционных соглашений в сфере энергетики.
"Например, компании "КазМунайГаз" и Turkish Petroleum Corporation обсуждают сотрудничество в области геологоразведки и добычи. Экспертам в сферах электроэнергетики, угольной промышленности и других отраслей необходимо обмениваться опытом по внедрению инноваций",- отметил Бектенов.