Турецкая компания может начать геологоразведку месторождений в Казахстане

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и Turkish Petroleum Corporation обсуждают сотрудничество в области геологоразведки и добычи.

Как сообщает Report cо ссылкой на казахстанские медиа, об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов в ходе 14-го заседания межправкомиссии Казахстан-Турция.

"Энергетическое партнерство является важным направлением взаимодействия и основой региональной стабильности. Маршрут Баку–Тбилиси–Джейхан является частью важной трубопроводной инфраструктуры для транспортировки казахстанской нефти. Турецкие компании успешно реализуют крупные проекты в нефтегазовой отрасли в Казахстане", - сказал глава правительства.

По его словам, как Казахстан, так и Турция уделяют особое внимание заключению инвестиционных соглашений в сфере энергетики.

"Например, компании "КазМунайГаз" и Turkish Petroleum Corporation обсуждают сотрудничество в области геологоразведки и добычи. Экспертам в сферах электроэнергетики, угольной промышленности и других отраслей необходимо обмениваться опытом по внедрению инноваций",- отметил Бектенов.