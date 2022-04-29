Турецкая армия уничтожила 12 террористов на севере Сирии

Турецкие военные нейтрализовали 12 террористов YPG (сирийское крыло PKK - ред.) на севере Сирии.

Турецкие военные нейтрализовали 12 террористов YPG (сирийское крыло PKK - ред.) на севере Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

Боевики готовили теракт в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции "Источник мира" и "Щит Евфрата".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.