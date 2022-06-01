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Турецкая армия нейтрализовала 14 террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала 14 террористов на севере Ирака ВС Турции нейтрализовали 14 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака. Об этом сообщает в среду Министерство национальной обороны Турции.
В регионе
1 июня 2022 г. 21:56
Турецкая армия нейтрализовала 14 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 14 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.

Как передает Report​​​​​​, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Так, боевики ликвидированы в зоне операции Pençe-Kilit, продолжающейся в трех иракских районах с 18 апреля.

В Минобороны заверили, что ВС Турции продолжат устранять угрозу терроризма в регионе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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