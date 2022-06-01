Турецкая армия нейтрализовала 14 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали 14 боевиков террористической организации РКК на севере Ирака.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Так, боевики ликвидированы в зоне операции Pençe-Kilit, продолжающейся в трех иракских районах с 18 апреля.
В Минобороны заверили, что ВС Турции продолжат устранять угрозу терроризма в регионе.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.