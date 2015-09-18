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    ​Турция закрыла сирийцам сухопутную границу с Грецией

    Власти Турции призывает их вернуться обратно в лагеря беженцев

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Турецкие пограничники закрыли сухопутную границу с Грецией и не позволяют сирийским беженцам ее пересекать.

    Как передает Report, в среду в турецком приграничном городе Эдирне скопились тысячи людей, многие из которых приехали туда на попутных машинах, преодолев часть пути пешком.

    "В прошлом году в Эдирне прибыли около 25 тыс. беженцев. В этом году их вдвое больше", - заявил представитель местной власти.

    Власти Турции обеспечивает беженцев одеялами, биотуалетами и призывает их вернуться обратно в лагеря беженцев на юго-востоке Турции.

    Напомним, ранее сообщалось, что беженцы ищут новые пути в Германию после того, как Венгрия закрыла границы.

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