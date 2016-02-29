Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Турция выразила соболезнования в связи с гибелью горняков в Воркуте. В Анкаре с сожалением следят за новостями, поступающими из российского Заполярья.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространённом МИД Турции.
Власти Турции обратились к родственникам погибших со словами поддержки.
При взрывах на шахте "Северная" в Воркуте погибли 36 человек. С 28 февраля в республике Коми объявлен трёхдневный траур.
Ростехнадзор заявил о природном характере аварии на угольном руднике.
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