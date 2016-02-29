Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Турция выразила соболезнования в связи с гибелью горняков в Воркуте. В Анкаре с сожалением следят за новостями, поступающими из российского Заполярья.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространённом МИД Турции.

Власти Турции обратились к родственникам погибших со словами поддержки.

При взрывах на шахте "Северная" в Воркуте погибли 36 человек. С 28 февраля в республике Коми объявлен трёхдневный траур.

Ростехнадзор заявил о природном характере аварии на угольном руднике.