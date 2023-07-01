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Турция увеличит сборы с судов за транзит через Босфор и Дарданеллы до $4,42

Турция увеличит сборы с судов за транзит через Босфор и Дарданеллы до $4,42 Власти Турции с 1 июля увеличивают до $4,42 сборы за транзит торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
В регионе
1 июля 2023 г. 06:14
Турция увеличит сборы с судов за транзит через Босфор и Дарданеллы до $4,42

Власти Турции с 1 июля увеличивают до $4,42 сборы за транзит торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр транспорта и инфраструктуры республики Абдюлькадир Уралоглу.

Тарифы теперь будут пересматриваться ежегодно на основе распоряжения президента.

С октября прошлого года сборы за проход судов через зону проливов составляют $4,08 за так называемый чистый тоннаж (тонна нетто).

Глава турецкого Минтранса напомнил, что с 1983 года сборы за тонну нетто для иностранных судов рассчитывались на основе золотого франка, который, согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, приравняли к $0,8. В октябре 2022 года турецкие власти эти тарифы пересмотрели, увеличив до $4,08. В качестве примера Уралоглу привел расчет сборов с судна с 10-тысячным чистым тоннажем. "С 7 октября прошлого года сборы с него составляли $16 393, с 1 июля судно будет платить $17 760", - сказал он.

Источники в транспортных кругах Турции, комментируя повышение сборов, сообщили ТАСС, что оно не имеет никакой политической подоплеки. "Решение повысить сборы является чисто техническим, и турецкие власти ранее говорили, что при необходимости могут пересматривать тарифы", - сказал представитель отрасли. По его словам, циркуляр главного управления по морским вопросам при Минтрансе Турции заблаговременно был доведен до стран, использующих проливы в целях торгового судоходства.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə bu gündən gəmilərin boğazlardan keçməsi üçün rüsumları artırır

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