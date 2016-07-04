Турция за три дня стала самым популярным направлением у российских туристов

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Турция за первые три дня после того, как Россия сняла запрет на продажу туров в эту страну, стала самым популярным направлением у россиян по количеству проданных путевок.

Как сообщает Report со ссылкой на RNS, Турция заняла до 35% оборота турагентств.

29 июня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. После этого В.Путин заявил, что поручит Кабмину начать переговоры с Турцией, чтобы восстановить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.