О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция соберет ученых из региона

Турция соберет ученых из региона Церемония презентации "Каменных холмов" прошла в Шанлыурфе, Турция.
В регионе
24 сентября 2021 г. 04:28
Турция соберет ученых из региона

Церемония презентации "Каменных холмов" прошла в Шанлыурфе, Турция.

Как передает командированный корреспондент Report, в ходе презентации министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой сказал, что Шанлыурфа станет одним из главных культурных центров региона.

По его словам, археологические раскопки, обнаруженные в Дашли-Тепелер в 2018 году, обновили исторические данные: "Еще 12 раскопок будут проведены в рамках проекта исследования неолита Шанлыурфа. В будущем планируется провести более 20 раскопок. На первом этапе проекта, охватывающем 2021–2024 годы, опытно-конструкторские работы будут вестись еще по пяти направлениям".

Он добавил, что в общей сложности 127 миллионов лир будет выделено на научно-практические конференции, такие как Международный неолитический конгресс в следующем году, а также на выставочные и рекламные проекты, транспорт и инфраструктуру.

В рамках проекта в 2019 году было проведено 20 раскопок, а сейчас ведутся 127.

Профессор Некми Карул, руководитель команды, открывшей Карахантепе, сказал, что одновременно в одном и том же регионе в рамках проекта будет работать интернациональная команда:

"История этого района, где люди поселились 12 тысяч лет назад, очень обширна".

Мэр Шанлыурфы Зейнал Абидин сказал, что история Гёбеклитепе сопоставима с египетскими пирамидами и находится на уровне, который может с ней конкурировать.

Затем мероприятие продолжилось выступлениями других участников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə regionun alimlərini bir məkana yıgacaq

Экслюзивные новости

Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01
Посол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
ФотоПосол Кореи: Азербайджан обладает большим потенциалом для развития сотрудничества
16 сентября 2021 г. 15:45
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi