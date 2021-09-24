Турция соберет ученых из региона

Церемония презентации "Каменных холмов" прошла в Шанлыурфе, Турция.

Церемония презентации "Каменных холмов" прошла в Шанлыурфе, Турция.

Как передает командированный корреспондент Report, в ходе презентации министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой сказал, что Шанлыурфа станет одним из главных культурных центров региона.

По его словам, археологические раскопки, обнаруженные в Дашли-Тепелер в 2018 году, обновили исторические данные: "Еще 12 раскопок будут проведены в рамках проекта исследования неолита Шанлыурфа. В будущем планируется провести более 20 раскопок. На первом этапе проекта, охватывающем 2021–2024 годы, опытно-конструкторские работы будут вестись еще по пяти направлениям".

Он добавил, что в общей сложности 127 миллионов лир будет выделено на научно-практические конференции, такие как Международный неолитический конгресс в следующем году, а также на выставочные и рекламные проекты, транспорт и инфраструктуру.

В рамках проекта в 2019 году было проведено 20 раскопок, а сейчас ведутся 127.

Профессор Некми Карул, руководитель команды, открывшей Карахантепе, сказал, что одновременно в одном и том же регионе в рамках проекта будет работать интернациональная команда:

"История этого района, где люди поселились 12 тысяч лет назад, очень обширна".

Мэр Шанлыурфы Зейнал Абидин сказал, что история Гёбеклитепе сопоставима с египетскими пирамидами и находится на уровне, который может с ней конкурировать.

Затем мероприятие продолжилось выступлениями других участников.