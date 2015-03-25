​Генштаб Турции: Пять граждан пострадали от сирийского снаряда

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Пять турецких граждан получили ранения в результате попадания снаряда из Сирии на территорию Турции в районе приграничного города Рейханлы на юго-востоке страны, говорится в заявлении турецкого генштаба в среду, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе продолжающихся боестолкновений между сирийской армией и группами боевиков тяжелый снаряд, выпущенный со стороны правительственных войск, попал в район Джюдейе (Рейханлы) провинции Хатай. Жертв нет, пять наших граждан получили легкие ранения, у расположенных рядом зданий выбиты окна, ущерб нанесен также двум военным автомобилям", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно сообщению, действуя в рамках необходимой обороны и законной защиты государственной границы, турецкие военные открыли ответный огонь в сторону артиллерийских позиций, откуда снаряд был выпущен.