Турция разворачивает полевые госпитали на границе с Ираном

Турецкие власти в рамках борьбы с коронавирусом размещают на границах страны полевые госпитали.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Угроза коронавируса приблизилась к границам Турции, это немаловажно. Число зараженных опасной болезнью в регионе растет с каждым днем. Необходимо принять меры, предотвратить въезд инфицированных через границу," - подчеркнул министр.

Он напомнил, что все прибывающие из Китая и Ирана помещаются в 14-дневный карантин.

"Побывавших в (иранских - ИФ) городах Кум и Мешхед будут содержать в течение 14 дней в полевых госпиталях близ границы", - сказал он. В то же время он подчеркнул, что ни одного случая заболевания коронавирусом в Турции пока не выявлено.

Также он опроверг утверждения, что турецкие власти засекречивают сведения о заражении коронавирусом в Турции, указав, что подобную информацию невозможно было бы скрыть от Всемирной организации здравоохранения.