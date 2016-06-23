Турция проведет переговоры с ЕС на следующей неделе

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 30 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проведет переговоры с вице-председателем Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

На переговорах будут присутствовать также министр юстиции Турции Бекир Боздаг и министр по делам ЕС Омер Челик.

"Мы поедем в Брюссель, чтобы встретиться с вице-председателем Еврокомиссии и обсудить застопоривание процесса по отмене визового режима", - заявил Чавушоглу, добавив, что ЕС должен "держать свои обещания и показать свою решимость".