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    Турция проведет переговоры с ЕС на следующей неделе

    Чавушоглу: Обсудим застопоривание процесса по отмене визового режима

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 30 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проведет переговоры с вице-председателем Еврокомиссии Франсом Тиммермансом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    На переговорах будут присутствовать также министр юстиции Турции Бекир Боздаг и министр по делам ЕС Омер Челик.

    "Мы поедем в Брюссель, чтобы встретиться с вице-председателем Еврокомиссии и обсудить застопоривание процесса по  отмене визового режима", - заявил Чавушоглу, добавив, что ЕС должен "держать свои обещания и показать свою решимость".

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