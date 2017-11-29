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    Турция приступила к широкомасштабным антитеррористическим операциям близ границы с Арменией

    Операция будет проводиться беспрерывно на протяжении зимнего сезона во всем регионе, включая горы Тендюрек и Агры

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Турция приступила к широкомасштабным антитеррористическим операциям в регионе близ границы с Арменией.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, к операции, проводимой на границе, у подножия горы Тендюрек района Догубаязыт провинции Агры привлечены бомбардировщики и вертолеты, тяжелая техника и спецназовцы.

    В ходе операции разбомбили укрытия и подземные убежища РПК. Мероприятия по выявлению и уничтожению террористов в регионе продолжаются.

    По информации из Жандармского командования провинции Агры, операция будет проводиться беспрерывно на протяжении зимнего сезона во всем регионе, включая горы Тендюрек и Агры.

    Отметим, что некоторое время назад распространилась информация о переходе боевиков РПК в Армению, а оттуда в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана. 

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