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Турция потребовала от США снятия ограничений в сфере оборонной промышленности

Турция потребовала от США снятия ограничений в сфере оборонной промышленности Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности.
В регионе
24 мая 2022 г. 15:51
Турция потребовала от США снятия ограничений в сфере оборонной промышленности
Мевлют Чавушоглу

Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Палестину.

"Процесс [по приобретению у США самолетов] F-16 продолжается, Конгресс подает положительные сигналы. Мы запросили снятие оборонных ограничений со стороны США, и мы будем продолжать требовать это", - приводит его слова газета Hürriyet.

Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей - F-16 Block 70 - и 80 комплектов модернизации Block 70 для стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России ЗРС С-400.

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Версия на английском языке Turkiye demands that US lift restrictions on defense industry

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