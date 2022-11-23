О нас

Турция поставила Украине ракетные комплексы

Турция поставила Украине ракетные комплексы ВС Украины получила партию вооружения от Турции, в том числе РСЗО TRLG-230 и ПЗРК Sungur IIR.
В регионе
23 ноября 2022 г. 13:13
Турция поставила Украине ракетные комплексы

ВС Украины получила партию вооружения от Турции, в том числе РСЗО TRLG-230 и ПЗРК Sungur IIR.

Как передает Report, об этом сообщили украинские СМИ.

Турция еще летом передала Украине партию ракет TRLG-230 и Sungur IIR, наземное оборудование РЭБ и оборудование для беспилотников Bayraktar TB2.

Ракеты TRLG-230 - разработка компании Roketsan типа "земля-земля", дальность полета которой составляет 70 км. Система наведения работает по лазерному лучу. Sungur - это противовоздушная ракета ближнего действия, которую Турция производит в нескольких конфигурациях, в том смысле как переносной зенитно-ракетный комплекс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkiye delivers missile systems to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Türkiyədən reaktiv sistem və raket kompleksi alıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi