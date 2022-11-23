Турция поставила Украине ракетные комплексы

ВС Украины получила партию вооружения от Турции, в том числе РСЗО TRLG-230 и ПЗРК Sungur IIR.

ВС Украины получила партию вооружения от Турции, в том числе РСЗО TRLG-230 и ПЗРК Sungur IIR.

Как передает Report, об этом сообщили украинские СМИ.

Турция еще летом передала Украине партию ракет TRLG-230 и Sungur IIR, наземное оборудование РЭБ и оборудование для беспилотников Bayraktar TB2.

Ракеты TRLG-230 - разработка компании Roketsan типа "земля-земля", дальность полета которой составляет 70 км. Система наведения работает по лазерному лучу. Sungur - это противовоздушная ракета ближнего действия, которую Турция производит в нескольких конфигурациях, в том смысле как переносной зенитно-ракетный комплекс.