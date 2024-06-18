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Турция отправила в Азербайджан 100 тысяч саженцев для посадки в Карабахе и Баку

Турция отправила в Азербайджан 100 тысяч саженцев для посадки в Карабахе и Баку Из ряда регионов Турции в Азербайджан отправлено 100 тыс. саженцев деревьев.
В регионе
18 июня 2024 г. 14:26
Турция отправила в Азербайджан 100 тысяч саженцев для посадки в Карабахе и Баку

Из ряда регионов Турции в Азербайджан отправлено 100 тыс. саженцев деревьев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

В сообщении отмечается, что совместная работа в области лесного хозяйства позволит еще более укрепить прочное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией.

"Наряду с сотрудничеством с Азербайджаном по политическим, экономическим и военным вопросам, реализуются успешные проекты в области лесного хозяйства. В этой связи в Азербайджан были отправлены 100 тыс. саженцев различных сортов, в том числе сосны шотландской, лавра, акации, выращенных в питомниках региональных управлений Эскишехира, Коньи, Мерсина, Урфы и Сакарьи. Саженцы планируется высадить в Карабахе и Баку", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycana 100 min ədəd ağac tingi göndərib, Qarabağ və Bakıda əkiləcək

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