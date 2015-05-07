​Турция отозвала посла из Люксембурга из-за признания "геноцида армян"

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Турция отозвала своего посла из Люксембурга из-за признания герцогством резолюции о "геноциде армян".

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

"Посол Турции Левент Шахинкая был отозван в Анкару для консультаций. Осуждаем и решительно отвергаем решение, принятое парламентом Люксембурга. Парламентарии не могут ставить себя на место международного суда ", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Накануне парламент Люксембурга единогласно принял резолюцию по "геноциду армян".