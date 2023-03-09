Турция отмечает шаги Швеции и Финляндии по выполнению меморандума для вступления в НАТО

Турция отмечает позитивные шаги Швеции и Финляндии по выполнению меморандума, необходимого для их вступления в НАТО.

Швеция и Филнядия делают позитивные шаги в рамках выполнения трехстороннего меморандума, необходимого для их вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заявил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Это первая положительная оценка Анкары в адрес Стокгольма и Хельсинки после длительной напряженности, вызванной акциями с сожжением Корана и оскорблениями в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы ждем только полного выполнения трехстороннего соглашения. Они предпринимают позитивные шаги в этом направлении. Мы будем продолжать следить за этим процессом", - приводит его слова телеканал ТRТ.