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Турция отмечает шаги Швеции и Финляндии по выполнению меморандума для вступления в НАТО

Турция отмечает шаги Швеции и Финляндии по выполнению меморандума для вступления в НАТО Турция отмечает позитивные шаги Швеции и Финляндии по выполнению меморандума, необходимого для их вступления в НАТО.
В регионе
9 марта 2023 г. 20:40
Турция отмечает шаги Швеции и Финляндии по выполнению меморандума для вступления в НАТО

Швеция и Филнядия делают позитивные шаги в рамках выполнения трехстороннего меморандума, необходимого для их вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заявил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Это первая положительная оценка Анкары в адрес Стокгольма и Хельсинки после длительной напряженности, вызванной акциями с сожжением Корана и оскорблениями в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы ждем только полного выполнения трехстороннего соглашения. Они предпринимают позитивные шаги в этом направлении. Мы будем продолжать следить за этим процессом", - приводит его слова телеканал ТRТ.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzv olmaq üçün atdığı addımları təqdir edir

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