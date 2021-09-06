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Турция осудила госпереворот в Гвинее

Турция осудила госпереворот в Гвинее МИД Турции осудил попытку государственного переворота в Гвинее и задержание президента страны А.Конде.
В регионе
6 сентября 2021 г. 03:34
Турция осудила госпереворот в Гвинее

МИД Турции осудил попытку государственного переворота в Гвинее и задержание президента страны А.Конде.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

В Анкаре с «глубокой обеспокоенностью» следят за последними событиями в западноафриканской стране, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении внешнеполитического ведомства.

«Турция выступает против любых попыток незаконной смены избранных правительств», - подчеркнули в МИД.

В МИД выразили надежду на скорейшее восстановление конституционного порядка в Гвинее и незамедлительное освобождение президента Конде.

«Турция поддерживает дружественную и братскую Гвинею в этот трудный и чувствительный период», - добавили в министерстве.

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