​Прокуратура Турции проверяет скандальные заявления мэра Анкары и вице-премьера

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Турции начала проверку скандальных заявлений вице-премьера Турции Бюлента Арынча и мэра Анкары Мелиха Гёкчека, обвинивших друг друга в причастности к "параллельному государству", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Проверка начата по заявлению группы активистов от оппозиционных партий Турции.

"Параллельным государством" в Турции называют работающих во властных структурах участников движения "Хизмет", возглавляемого оппозиционным исламским проповедником Фетуллахом Гюленом, живущим в США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Гюлена в том, что тот стремится свергнуть турецкое правительство.

Арынч подверг в субботу критике заявление Эрдогана, который накануне выразил несогласие с планами турецкого правительства по созданию наблюдательной группы для мониторинга за процессом урегулирования курдской проблемы. Эрдоган заявил, что не обладает информацией о создании такой группы и не относится положительно к этой идее. По словам Арынча, это личная позиция президента, а за вопрос курдского урегулирования отвечает правительство.

В понедельник Гёкчек обвинил Арынча в том, что он действует в интересах "параллельного государства" и призвал его к отставке. В ответном заявлении Арынч обвинил Гёкчека в том, что он "продал земельные участки Анкары "параллельному государству", пообещав представить подтверждающие это документы.

Эрдоган и премьер-министр Ахмет Давутоглу пока никак не прокомментировали скандальные заявления двух высокопоставленных чиновников, представляющих правящую Партию справедливости и развития.





