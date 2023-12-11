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Турция не торопится с одобрением вступления Швеции в НАТО

Турция не торопится с одобрением вступления Швеции в НАТО Турция не торопиться с одобрением протокола о вступлении Швеции в НАТО.
В регионе
11 декабря 2023 г. 19:00
Турция не торопится с одобрением вступления Швеции в НАТО

Турция не торопится с одобрением протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Как сообщает Report, об этом заявил Фуат Октай, глава комиссии по иностранным делам парламента Турции, в интервью агентству Bloomberg.

"Конечно, мы не торопимся, у нас есть свои собственные приоритеты", - он отметил.

Ф.Октай заявил, что США не следует увязывать принятие Швеции в альянс с продажей Анкаре истребителей F-16: “Есть вопросы, которые некоторые члены НАТО увязывают с проблемой Швеции, например, вопрос [продажи истребителей] F-16”.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Венгрия и Турция.

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