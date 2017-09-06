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    Турция направила мусульманам Мьянмы гуманитарную помощь

    Договоренность по этому поводу была достигнута во время телефонного разговора между главами Турции и Мьянмы© Ansar.ru

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Турецкое правительство направило мусульманам Мьянмы гуманитарную помощь.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в лагерь сбежавших из штата Аракан (Ракхайн) Мьянмы в Бангладеш беженцев направлена первая партия предусмотренной для 150 тыс. мусульман гуманитарной помощи в 1 000 тонн.

    Отметим, что вчера состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Мьянмы Аун Сан Су Чжи, во время которого договорились о доставке гуманитарной помощи мусульманам Аракана. 

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