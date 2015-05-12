​Турция направила Ливии ноту протеста в связи с обстрелом судна

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ МИД Турции направил ливийским властям ноту протеста в связи с обстрелом турецкого судна в территориальных водах Ливии. Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу TRT заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы выразили нашу реакцию как посольству Ливии в Анкаре, так и консульству в Стамбуле, направили ноту протеста. Кроме того, мы проводим инициативные действия в рамках Международной морской организации. Мы также отдали распоряжение нашему постоянному представителю в ООН", — заявил Чавушоглу.

Принадлежащий турецкой компании сухогруз "Туна-1" был обстрелян в воскресенье в районе ливийского порта Тобрук. На борту атакованного судна находился экипаж из 15 человек, из них 8 - граждане Турции, 6 граждан Грузии и 1 гражданин Азербайджана. В результате обстрела погиб третий помощник капитана, несколько членов экипажа получили ранения. Как заявил представитель вооруженных сил Ливии, ливийские военные обстреляли турецкий сухогруз после предупреждения не приближаться к восточному порту Дерна, находящемуся под контролем боевиков.