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Турция намерена снизить зависимость от импортного газа

Турция намерена снизить зависимость от импортного газа Намерение Турции освоить новые месторождения на дне Черного моря может привести к сокращению зависимости республики от импортного газа на 30%.
В регионе
28 ноября 2022 г. 03:02
Турция намерена снизить зависимость от импортного газа

Намерение Турции освоить новые месторождения на дне Черного моря может привести к сокращению зависимости республики от импортного газа на 30%.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

По его словам, после начала добычи черноморского газа он обеспечит 25-30% от общего потребления.

"Наша внешняя зависимость от природного газа снизится до 70%", — заявил Ф.Донмез.

При этом в случае открытия новых месторождений на дне Черного моря уровень зависимости Турции от импорта топлива может сократиться в еще большей степени. Однако в настоящее время страна на 99 процентов зависит от ввоза зарубежного газа, отметил министр.

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