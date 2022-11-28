Турция намерена снизить зависимость от импортного газа

Намерение Турции освоить новые месторождения на дне Черного моря может привести к сокращению зависимости республики от импортного газа на 30%.

Намерение Турции освоить новые месторождения на дне Черного моря может привести к сокращению зависимости республики от импортного газа на 30%.

Как передает Report , об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

По его словам, после начала добычи черноморского газа он обеспечит 25-30% от общего потребления.

"Наша внешняя зависимость от природного газа снизится до 70%", — заявил Ф.Донмез.

При этом в случае открытия новых месторождений на дне Черного моря уровень зависимости Турции от импорта топлива может сократиться в еще большей степени. Однако в настоящее время страна на 99 процентов зависит от ввоза зарубежного газа, отметил министр.