МИД Турции: Мы хотим, чтобы разногласия с США по С-400 разрешались путем диалога и дипломатии

Турция намерена преодолевать разногласия с США в связи с закупкой российских систем ПВО С-400 дипломатическим путем.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Мы хотим, чтобы разногласия с США (по С-400) разрешались путем диалога и дипломатии, мы ведем эту работу в рамках двустороннего механизма. Мы получили это вооружение для обеспечения нашей безопасности. Это наше суверенное право, и мы от него не отказываемся", - сказал Аксой журналистам.

Он добавил, что Турция также готова купить американские системы ПВО Patriot "при благоприятных условиях".