​Минобороны: Турция стремится стать рынком производителя вооружений

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Целью Анкары является не импорт военной техники, а сотрудничество с зарубежными странами для ее производства на своей территории, заявил заместитель министра обороны Турции Исмаил Демир, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Пожалуйста, не приходите к нам в надежде продать продукцию. Но если вы предлагаете сотрудничество (для ее производства на территории Турции - ред.), то мы можем это обсудить", - заявил Демир на встрече со своим итальянским коллегой Джоаккино Альфано, сообщает агентство Anadolu.

Демир упомянул о сотрудничестве между двумя странами по разработке турецкого вертолета боевой поддержки T-129 и о перспективных турецко-итальянских проектах по производству военных самолетов и кораблей.

"Мы хотели бы принести наши технологии и инвестиции в Турцию вместо того, чтобы просто продавать свою продукцию", - сказал Альфано. По его словам, это выгодно отличает Италию от других партнеров Турции в сфере импорта вооружений.

Альфано упомянул в этой связи о "новом предложении" от франко-итальянского концерна Eurosam, который участвует в объявленном Турцией тендере на закупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности для системы противоракетной обороны (ПРО) и выразил готовность к передаче Турции технологий.