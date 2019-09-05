Путин: Турция, Индия и Китай могли бы участвовать в организации наподобие G7

Всем понятно, что лидерство Запада заканчивается, а эффективную международную организацию невозможно представить без Индии, Китая и Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Восточного экономического форума.

"Я думаю, что всем сегодня понятно - и президент (Франции Эмманюэль - ред.) Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается", - заявил В.Путин.

По его словам, он не может представить себе эффективную международную организацию, которая работает без Индии и Китая.

Глава российского государства также подчеркнул, что Турция наряду с Китаем и Индией могла бы участвовать в широком формате наподобие G7.

"Со мной недавно говорил президент Турции Эрдоган, он, реагируя на всю эту ситуацию, говорит: "Почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе?" Думаю, что после того, что Турция теперь после приобретения С-400 надежно защищена с неба, то конечно и работа Турции в таком формате была бы востребована и уместна. Я имею в виду ее роль в международных делах и в регионе", - добавил В.Путин.