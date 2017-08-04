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    Турция и Катар проведут совместные морские учения

    Турецкий фрегат причалил к порту Хамед на юго-востоке Дохи

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Катар и Турция проведут 6-7 августа совместные военно-морские учения.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявили в минобороны Катара.

    По информации, вопрос координации действий в рамках учений был обсужден 31 июля на борту фрегата TCG Gökova ВМС Турции с участием командующего ВМС Катара контр-адмирала Мухаммеда бин Насера аль-Мухеннеди.

    Турецкий фрегат с 214 военнослужащими на борту причалил к порту Хамед на юго-востоке Дохи для участия в учениях турецких и катарских ВМС.

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