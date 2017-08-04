Турция и Катар проведут совместные морские учения

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Катар и Турция проведут 6-7 августа совместные военно-морские учения.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявили в минобороны Катара.

По информации, вопрос координации действий в рамках учений был обсужден 31 июля на борту фрегата TCG Gökova ВМС Турции с участием командующего ВМС Катара контр-адмирала Мухаммеда бин Насера аль-Мухеннеди.

Турецкий фрегат с 214 военнослужащими на борту причалил к порту Хамед на юго-востоке Дохи для участия в учениях турецких и катарских ВМС.