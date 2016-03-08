Давутоглу: "Террористам, обстрелявшим турецкий Килис, дан достойный ответ"

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "В целях развития сотрудничества между Турцией и Грецией, в том числе в сфере культуры и образования, необходимо формирование единого подхода к подготовке учебных пособий. Это позволит новым поколениям контактировать, основываясь не на некоторых негативных моментах истории, а на позитивном наследии, которое будет передаваться на десятилетия и столетия вперед". Данную мысль, как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, высказал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу по итогам 4-ого заседания Совета сотрудничества высокого уровня "Турция-Греция" в Измире.

Премьер-министр Турции также прокомментировал инцидент в приграничной с Сирией провинции Килис.

"Мы пережили трагическое событие. Террористы ДАЕШ обстреляли ракетами с территории Сирии турецкую территорию. Погибли двое наших граждан. террористам дан достойный отпор. Вооруженным силам страны поручены давать самый жесткий отпор на подобного рода атаки. Все необходимые действия в этом вопросе предприняты", - указал премьер.

Давутоглу отметил, что турецкая сторона была готова к подобного рода провокациям.

"Все это доказывает сколь хрупко действие договоренностей по Сирии. К тому же, террориста ДАЕШ не являются стороной договоренности и мели место бои между террористами ДАЕШ и силами оппозиции", - констатировал Давутоглу.

Он вновь подчеркнул, что на любую попытку атаки на Турцию будет дан самый жесткий отпор.