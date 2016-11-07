Троим армянам грозит пожизненное заключение за разбой в Дубае

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Прокурор потребовал приговорить к пожизненному лишению свободы троих граждан Армении, обвиняемый в убийстве гражданина Индии в Дубае.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на заседании суда Кентрон и Норк-Мараш прокурор потребовал приговорить подсудимых Ованеса Мелконяна, Хосрова Мелконяна и Семена Едигаряна к 15 годам лишения свободы за разбойное нападение, и к пожизненному лишению свободы за убийство.

Согласно обвинению, подельники должны были встретиться с представителем компании "Color Source for Gold and Diamonds Company", у которой они заказали большую партию алмазов. Однако в планы преступников входила не покупка драгоценных камней, а разбой. В назначенном месте они напали на Салонки, связали, надели на голову полиэтиленовый пакет и задушили мужчину. Преступникам удалось завладеть алмазами разных цветов размером 6800 карат на сумму 1 млн 700 тысяч долларов.