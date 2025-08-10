Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане

В результате тяжелого ДТП в Тарумовском районе Республики Дагестан (РФ) погибли три человека, еще трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Согласно информации, два легковых автомобиля столкнулись на 258 километре трассы "Астрахань-Махачкала".

"По предварительной информации водитель Lexus выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Lada Vesta. В результате водитель автомашины Vesta и двое его пассажиров до прибытия кареты скорой помощи скончались на месте", - сказал врио командира полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Герехан Абдулмуслимов.

Он добавил, что водитель Lexus и двое его пассажиров, в том числе ребенок, госпитализированы в ЦРБ города Кизляр.