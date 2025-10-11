Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    Трое погибли, еще один пострадал при столкновении катера с кораблем в РФ

    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 19:26
    Трое погибли, еще один пострадал при столкновении катера с кораблем в РФ

    В результате столкновения скоростного катера с кораблем в районе поселка Листвянка в Иркутской области РФ погибли три человека, еще один получил травмы.

    Как передает Report, об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

    "По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Ведется поиск еще одного пассажира.

    Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали", - указали в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники профильных органов.

    Иркутск столкновение судов погибшие
    Rusiyada qayıqla gəmi toqquşub, üç nəfər ölüb

    Последние новости

    19:56

    В Украине ввели санкции против лиц и компаний из России и КНДР

    Другие страны
    19:47

    В Мексике более 30 человек погибли при наводнениях

    Другие страны
    19:34

    Пожар в жилом доме в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:28

    Яшар Гюлер и Керим Велиев ознакомились с ходом учений Ateş Serbest-2025 - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    19:26

    Трое погибли, еще один пострадал при столкновении катера с кораблем в РФ

    В регионе
    19:17

    Министр обороны Турции предупредил террористов

    В регионе
    19:03

    Axios: Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность поставок Tomahawk

    Другие страны
    18:51

    СМИ: КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа заработает 14 октября

    Другие страны
    18:41

    В Париже прошла акция с требованием отставки Макрона

    Другие страны
    Лента новостей