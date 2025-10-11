Трое погибли, еще один пострадал при столкновении катера с кораблем в РФ

В результате столкновения скоростного катера с кораблем в районе поселка Листвянка в Иркутской области РФ погибли три человека, еще один получил травмы.

Как передает Report, об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Ведется поиск еще одного пассажира.

Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали", - указали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники профильных органов.