Трое погибли, еще один пострадал при столкновении катера с кораблем в РФ
В регионе
- 11 октября, 2025
- 19:26
В результате столкновения скоростного катера с кораблем в районе поселка Листвянка в Иркутской области РФ погибли три человека, еще один получил травмы.
Как передает Report, об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.
"По предварительной информации, на борту катера находились пять человек. В результате столкновения один получил травмы, трое погибли. Ведется поиск еще одного пассажира.
Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали", - указали в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники профильных органов.
