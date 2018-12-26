Три человека погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в Турции - ВИДЕО

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Следовавший в Анкару пассажирский автобус перевернулся в центральной части Турции, в результате погибло по меньшей мере три человека, ещё 20 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает HaberTurk.
Причиной ДТП могли стать сильный снег и метель в районе происшествия.
На месте работают экстренные службы, раненых доставили в больницы.
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