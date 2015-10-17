Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Авиакомпания «Трансаэро» отменяет 94 рейса на 18 октября.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте государственного «Аэрофлота», который сейчас управляет испытывающей трудности частной авиакомпанией.

«Перевозка пассажиров отмененных рейсов будет осуществляться рейсами компаний группы «Аэрофлот» под кодом SU (кроме кодшеринговых рейсов диапазона 3000-4999, выполняемых компаниями-партнерами)», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Там добавили, что транзитные пассажиры отмененных рейсов будут доставлены в пункт назначения со стыковкой в аэропортах петербургского Пулково или московского Шереметьево.