Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

Президент США Дональд Трамп вновь отметил свою роль в урегулировании длительного армяно-азербайджанского конфликта.

Как передает Report, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

По его словам, этот конфликт длился 36 лет. "Все говорили, что он неразрешим. Но я его решил", - отметил Трамп.

При этом он не упомянул премьер-министра Армении Никола Пашиняна: "(...) Глава Азербайджана и другой парень".