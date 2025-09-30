Трамп назвал Пашиняна "другой парень"
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 18:00
Президент США Дональд Трамп вновь отметил свою роль в урегулировании длительного армяно-азербайджанского конфликта.
Как передает Report, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).
По его словам, этот конфликт длился 36 лет. "Все говорили, что он неразрешим. Но я его решил", - отметил Трамп.
При этом он не упомянул премьер-министра Армении Никола Пашиняна: "(...) Глава Азербайджана и другой парень".
