    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 18:00
    Трамп назвал Пашиняна другой парень

    Президент США Дональд Трамп вновь отметил свою роль в урегулировании длительного армяно-азербайджанского конфликта.

    Как передает Report, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

    По его словам, этот конфликт длился 36 лет. "Все говорили, что он неразрешим. Но я его решил", - отметил Трамп.

    При этом он не упомянул премьер-министра Армении Никола Пашиняна: "(...) Глава Азербайджана и другой парень".

