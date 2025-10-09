Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Товарооборот России со странами Центральной Азии превысил $45 млрд

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 17:50
    Товарооборот России со странами Центральной Азии превысил $45 млрд

    Товарооборот России со странами Центральной Азии превысил $45 млрд в 2024 году.

    Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе.

    "Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей", - сказал он.

