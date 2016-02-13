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    Товарооборот России и Евросоюза снизился до 235 млрд. евро

    По словам Дмитрия Медведева, причина - санкции и падение цен на нефть

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Товарооборот России со странами ЕС из-за санкционного противостояния и падения цен на энергоносители сократился с 450 млрд. евро до 235 млрд. евро. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом  заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    "Из-за санкционного противостояния, а также из-за тех проблем, которые были названы, я имею в виду падение цен на энергоносители и некоторые другие структурные проблемы, мы за последний год потеряли в товарообороте больше, чем одну треть (с Германией). Если говорить о совокупном торговом обороте с Евросоюзом... то это вообще почти половина", - сказал он на встрече с деловыми кругами России и Германии "на полях" Мюнхенской конференции.

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