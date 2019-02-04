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    Торговцы проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/  Уличные торговцы проводят сегодня акцию протеста перед зданием правительства Армении с требованием позволить им вести предпринимательскую деятельность, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    С 1 января мэрия Еревана ужесточила меры по пресечению незаконной уличной торговли в столице.

    Участники акции отмечают, что вынуждены торговать на улицах, поскольку на рынках объемы торговли настолько малы, что продаваемые продукты портятся и приносят убытки на десятки тысяч драмов.

    Один из протестующих  Карен Дадоян заявил, что работающие на рынках торговцы ежегодно закупают и продают продуктов на 500 тыс. - 1 млн. драмов, в то время как мелкие торговцы едва сводят концы с концами. "У нас нет финансовой возможности выйти на рынок с крупными партиями товаров", - заявил он.

    В августе прошлого года в мэрии Ереване были обсуждены меры по пресечению незаконной уличной торговли в столице Армении. 

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