Торговцы проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Уличные торговцы проводят сегодня акцию протеста перед зданием правительства Армении с требованием позволить им вести предпринимательскую деятельность, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

С 1 января мэрия Еревана ужесточила меры по пресечению незаконной уличной торговли в столице.

Участники акции отмечают, что вынуждены торговать на улицах, поскольку на рынках объемы торговли настолько малы, что продаваемые продукты портятся и приносят убытки на десятки тысяч драмов.

Один из протестующих Карен Дадоян заявил, что работающие на рынках торговцы ежегодно закупают и продают продуктов на 500 тыс. - 1 млн. драмов, в то время как мелкие торговцы едва сводят концы с концами. "У нас нет финансовой возможности выйти на рынок с крупными партиями товаров", - заявил он.

В августе прошлого года в мэрии Ереване были обсуждены меры по пресечению незаконной уличной торговли в столице Армении.