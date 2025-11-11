Том Барак: США солидарны с Турцией
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 21:21
Посол США в Анкаре Том Барак выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного транспортного самолета Турецких военно-воздушных сил на территории Грузии.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.
"Мы глубоко опечалены трагическим крушением самолета Турецких вооруженных сил сегодня. Выражаем соболезнования семьям погибших, Турецким вооруженным силам и народу Турции. США солидарны с нашим союзником Турцией", - отметил он.
Отметим, что на борту C-130 Турецких вооруженных сил, потерпевшего крушение в Грузии, находились 20 военнослужащих.
