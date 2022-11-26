Токаев подписал указ в связи с проведением выборов в сенат 14 января

Президент Казахстана подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената.

Президент Казахстана подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт президента страны Акорда.

Указ предписывает правительству, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан.

На выборах в сенат в соответствии с законодательством голосуют не граждане Казахстана, а уполномоченные выборщики, то есть депутаты маслихата (местного представительного органа).