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Токаев подписал указ в связи с проведением выборов в сенат 14 января

Токаев подписал указ в связи с проведением выборов в сенат 14 января Президент Казахстана подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената.
В регионе
26 ноября 2022 г. 11:55
Токаев подписал указ в связи с проведением выборов в сенат 14 января

Президент Казахстана подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт президента страны Акорда.

Указ предписывает правительству, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан.

На выборах в сенат в соответствии с законодательством голосуют не граждане Казахстана, а уполномоченные выборщики, то есть депутаты маслихата (местного представительного органа).

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Qazaxıstan Senatına seçkilər keçiriləcək

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